Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.07.2026 02:00:00
Should You Buy $1,000 Worth of SpaceX Stock Before Its First Earnings Report?
One of the more recent arrivals to our stock market, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has never published a quarterly earnings report as a publicly traded company.That's going to change soon. While the market doesn't yet have a firm date for when the figures for its second quarter ending June 30 might be released, it's reasonable to expect a report in early August. So there's time to consider if it's worth spending $1,000 on the company's stock. I wouldn't be willing, and here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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