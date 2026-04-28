Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
28.04.2026 18:00:00
Should You Buy, Sell, or Hold Pfizer at $27?
Pfizer (NYSE: PFE) has been a pharmaceutical giant for decades and a key player in healthcare. Its drugs have saved lives and generated a ton of revenue for its business over the years. While it's still innovating and developing new treatments, it's also facing adversity, with multiple drugs losing patent protection in the near future.This makes the stock an intriguing option to consider today. It's down more than 30% over the past five years due to slowing growth and concerns about what lies ahead. There's some risk here, but there's also opportunity, given that its valuation has come down so much. And don't forget, the stock also pays a dividend, which, due to its rapid decline, now yields an incredible 6.4%.Is the stock a buy, sell, or hold at $27?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
24.04.26
21.04.26
20.04.26
14.04.26
07.04.26
02.04.26
31.03.26
24.03.26
