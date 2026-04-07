AbbVie Aktie

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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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07.04.2026 12:45:00

Should You Buy AbbVie Stock Before April 29?

AbbVie (NYSE: ABBV) is a leading drugmaker that investors have come to rely on for steady and consistent results over the years. Along the way, it has also paid and increased its dividend on a regular basis. It's been one of the better healthcare stocks to own, and it has nearly doubled in value in just five years.This year, it's been off to a tough start, declining by around 10%. But the company reports earnings later this month, and a strong performance could give investors a reason to load up on the stock. Should you buy shares of AbbVie before it releases its latest earnings numbers on April 29?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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