AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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06.10.2026 15:50:02
Should You Buy AbbVie Stock Before Oct. 30?
AbbVie (NYSE:ABBV) is a top healthcare company that's been doing well this year, rising by 17% in value, which is better than the S&P 500 and its gains of around 14%. It's been beating the market, and what could send its shares even higher is a strong earnings report for the third quarter.
In a few weeks, on Oct. 30, AbbVie will release its Q3 numbers. Here's why investors may want to consider buying the healthcare stock before then.
Image source: Getty Images.
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