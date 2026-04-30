Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
30.04.2026 10:24:00
Should You Buy Adobe Stock After the Company's $25 Billion Share Repurchase Announcement?
As artificial intelligence (AI) technology has propelled some companies to staggering heights over the last five years, it's left others behind. One of those companies that hasn't found its footing is Adobe (NASDAQ: ADBE). Adobe has been caught in a wave of worry, as investors fear AI will render some software stocks redundant.In a sign of confidence and reassurance, Adobe recently announced a new stock buyback plan. But for whether investors should have that same confidence, we'll look at what to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|209,10
|0,41%