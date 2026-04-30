Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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30.04.2026 10:24:00

Should You Buy Adobe Stock After the Company's $25 Billion Share Repurchase Announcement?

As artificial intelligence (AI) technology has propelled some companies to staggering heights over the last five years, it's left others behind. One of those companies that hasn't found its footing is Adobe (NASDAQ: ADBE). Adobe has been caught in a wave of worry, as investors fear AI will render some software stocks redundant.In a sign of confidence and reassurance, Adobe recently announced a new stock buyback plan. But for whether investors should have that same confidence, we'll look at what to consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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