Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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26.08.2026 15:51:00
Should You Buy Alibaba Stock This Month?
When it comes to buy-and-sell decisions, there are occasions when companies make it easy for investors, sending clear signals that inform the ultimate call to embrace or part ways with a specific stock.That's the case with Alibaba (NYSE: BABA). The consumer discretionary company is overtly telling market participants it's not buy-worthy, at least over the next several days. That's a harsh assessment to be sure, but it's also one grounded in reality, and the reality is that the Chinese company's recent news flow has largely been negative for shareholders.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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