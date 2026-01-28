Alnylam Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0CBCK / ISIN: US02043Q1076
|
28.01.2026 10:44:00
Should You Buy Alnylam Pharmaceuticals Before Feb. 12?
Alnylam Pharmaceuticals' (NASDAQ: ALNY) strong momentum in the first three quarters of 2025 first stalled, then evaporated. Many investors are no doubt looking for a positive catalyst for the stock. They could get one soon.Although Alnylam hasn't officially announced when it will report fourth-quarter 2025 results, there's a good chance the Q4 update will be on or around Feb. 12, 2026. Should you buy this biotech stock before then?Wall Street looks for Alnylam's total Q4 revenue to be $1.16 billion. Analysts also expect adjusted earnings per share of $1.50.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|289,60
|-1,03%
