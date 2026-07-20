Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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20.07.2026 04:11:57
Should You Buy Alphabet Stock Before the Huge Investor Update?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is scheduled to report critical information vital to shareholders.*Stock prices used were the afternoon prices of July 16, 2026. The video was published on July 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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17.07.26
|Alphabet-Aktie schwächer: SPÖ will für Google in Kronstorf UVP-Gesetz überarbeiten (APA)
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17.07.26
|Weiterer Google-Ausbau in Kronstorf könnte 4,4 TWh pro Jahr brauchen (APA)
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17.07.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|Weiterer Google-Ausbau in Kronstorf könnte 4,4 TWh pro Jahr brauchen (APA)
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17.07.26
|Weiterer Google-Ausbau in Kronstorf könnte 4,4 TWh pro Jahr brauchen (APA)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet C (ex Google)
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