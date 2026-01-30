Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
30.01.2026 13:45:00
Should You Buy Alphabet Stock Now or Wait for a Dip?
The share price of Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) has been on fire over the past year, rising by 65%. The stock's valuation has climbed to $4.06 trillion as it has hit a new all-time high, and it has become the second-most valuable company in the world, behind only Nvidia.After such an impressive run-up in value, however, you may be having second thoughts about the stock as it has gotten much more expensive. Are you better off waiting for a pullback in price before buying Alphabet's stock, or can it still be a good buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
