Should You Buy Alphabet Stock Now That Google Will Let Customers Run Its AI Chips in Their Own Data Centers?

Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) just gave its custom artificial intelligence (AI) chips another way to reach customers. On Monday, Nov. 9, Google Cloud announced two new versions of its tensor processing units (TPUs) -- chips Google designs to train and run AI models. And Google Cloud vice president Mark Lohmeyer told reporters that select customers will be able to install one of them, the TPU 8tx, in their own data centers.

For most of their history, the only way to use a TPU was to rent one in Google's cloud. This changed in the second quarter, when Alphabet started booking revenue on TPU systems it sold to customers running their own data centers. Google now says almost 100 customers use the chips.

Meanwhile, Alphabet shares trade near $292 as I write. Its record close was on May 13, at $402.62, which puts the stock about 28% under that peak.

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