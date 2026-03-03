Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
03.03.2026 16:00:00
Should You Buy Altria Group Stock for Its 6.1%-Yielding Dividend?
Altria (NYSE: MO) has been a top dividend growth stock for investors to own for years. And today, it yields an incredibly high rate of 6.1%. That's more than five times higher than the S&P 500 average of 1.1%. In terms of cash flow, that translates into $500 more in annual dividend income, on a $10,000 investment, by going with the tobacco giant.But when a yield is that high, it begs the question of whether or not it is safe. While Altria's stock has been rising of late, it should arguably be rising even higher given its attractive yield. Are investors overlooking a tremendously great dividend stock here, or is there a valid reason for avoiding Altria?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
