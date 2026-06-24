Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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24.06.2026 15:42:15
Should You Buy Amazon Stock Before June 26?
Amazon's (NASDAQ: AMZN) annual Prime Day 2026 is underway, running from June 23 to June 26. Some investors may consider purchasing Amazon stock ahead of the event's conclusion and the release of any early sales and engagement stats.While the multiday shopping promotion always generates considerable buzz, it represents only one piece of a much larger picture for the company.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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24.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
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24.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
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24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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23.06.26
|Neue Zweifel an Hyperscalern setzen Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft unter Druck (finanzen.at)
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23.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.