Should You Buy Amazon Stock Before Oct. 29?

Corporate America just entered earnings season for the quarter ended Sept. 30. It comes at a critical moment, because investors are grappling with elevated inflation, rising interest rates, and turbulence in the artificial intelligence (AI) industry -- all while the S&P 500 index is trading at a historically expensive valuation. So, strong corporate earnings will be necessary to keep this bull market going.

Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of the companies at the center of the AI boom. It operates an industry-leading cloud platform, develops its own large language models (LLMs), and even designs its own data center chips. It's scheduled to release its operating results for the third quarter on Oct. 29, and they will give investors some insight into the current state of the AI industry.

Amazon stock looks attractively valued right now, so is it a buy heading into the report?

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