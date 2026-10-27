Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.10.2026 15:29:35
Should You Buy Amazon Stock Before Oct. 29?
On Oct. 29, Amazon (NASDAQ: AMZN) will report 2026 third-quarter earnings, giving investors more insight into whether revenue growth from Amazon Web Services (AWS) is sufficient to allay concerns about capital expenditures, which are expected to reach up to $220 billion this year.
Ahead of Oct. 29, some may be pondering what short-term trades to make over the next few days. But for those looking to capture meaningful gains in the stock without taking on excessive risk, what matters more is how Amazon performs over the next few years than over the next few days.
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