The packages stacking up on porches over the next six weeks are the least interesting part of the holiday season for Amazon (NASDAQ:AMZN). Selling more stuff in December is a given. What matters for the stock is how much of each sale Amazon gets to keep, and this year that answer looks unusually good.

Black Friday Week starts Nov. 19 and runs through Cyber Monday on Nov. 30, with deals up to 60% off and, for the first time, two deal drops on both Black Friday and Cyber Monday. Amazon is also hiring more than 300,000 seasonal, part-time, and full-time U.S. workers.

So should you buy first? I think yes, though not for the reason most people expect.

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