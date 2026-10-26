Should You Buy Amazon Stock Now or Wait for a Dip?

For not only years, but decades, Amazon (NASDAQ:AMZN) has been a top growth stock to buy and hold. It's generated massive returns for investors. But lately, that just hasn't been the case. In the past 12 months, it's up by just 11%. While that's a decent return, it trails the S&P 500, which has risen by 13% during that time frame.

There's been a lack of excitement around the stock of late, and it's down 6% in the past six months. Should investors buy it right now, or hold off for an even greater dip in price before doing so?

Image source: Amazon.

Continue reading