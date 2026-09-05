AMC Entertainment Aktie

AMC Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.09.2026 21:48:00

Should You Buy AMC Entertainment Holdings (AMC) Stock While It's Below $3?

AMC Entertainment (NYSE: AMC) is an interesting stock. For a while, in 2021, it was a "meme stock," often in the news and surging more than 1,100% that year to more than $600 per share. The next years were different, with shares crashing 85%, 85%, 35%, and 61% in 2022, 2023, 2024, and 2025, respectively. Altogether, that's more than a 99% decline. Ouch!Image source: Getty Images.So far, 2026 has been quite different, with shares up about 63% (as of Sept. 4). Still, they were recently trading for $2.67 apiece. In other words, AMC Entertainment's shares are firmly in penny-stock territory. Should you buy shares now, while they're below $3? Maybe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMC Entertainment Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AMC Entertainment Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen