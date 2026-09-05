AMC Entertainment Aktie
WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000
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05.09.2026 21:48:00
Should You Buy AMC Entertainment Holdings (AMC) Stock While It's Below $3?
AMC Entertainment (NYSE: AMC) is an interesting stock. For a while, in 2021, it was a "meme stock," often in the news and surging more than 1,100% that year to more than $600 per share. The next years were different, with shares crashing 85%, 85%, 35%, and 61% in 2022, 2023, 2024, and 2025, respectively. Altogether, that's more than a 99% decline. Ouch!Image source: Getty Images.So far, 2026 has been quite different, with shares up about 63% (as of Sept. 4). Still, they were recently trading for $2.67 apiece. In other words, AMC Entertainment's shares are firmly in penny-stock territory. Should you buy shares now, while they're below $3? Maybe.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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