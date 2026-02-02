AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

Should You Buy AMD Before Feb. 3?

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) continue a rally that began in 2025. As of Feb. 2, the stock is up 10.5% just in 2026 and 104% over the past year. The company reports earnings on Feb. 3. Should investors buy in now? Let's have a look at what's going on with AMD.AMD is a leading semiconductor business with significant exposure in data centers, custom chips, and personal computers. Under the leadership of CEO Lisa Su (she took over leadership in late 2014), AMD's market cap has grown from a $3 billion mid-cap to a $400 billion AI leader.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
