WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

06.02.2026 08:55:00

Should You Buy AMD Stock After Its Steep Sell-Off?

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) reported substantial revenue and earnings growth when the company announced its fourth-quarter results on Feb. 3, 2026. However, the semiconductor stock plunged by more than 20% amid concern about AMD's weaker-than-expected first-quarter 2026 guidance. These sharp declines often present significant buying opportunities for investors. Should you buy AMD stock after its steep sell-off? Here are three reasons why I think the answer is a resounding "yes." AMD projected Q1 revenue to increase by 32% year over year to around $9.8 billion, plus or minus $300 million. However, this revenue forecast reflects a sequential decline of roughly 5%, driven primarily by seasonality with the company's client (desktop and notebook PC processors), gaming, and embedded segments. Sales for these segments typically decrease following the holidays in the fourth quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
