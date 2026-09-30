AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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30.09.2026 15:54:00
Should You Buy AMD Stock as the AI-Agent Chip Race Heats Up?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has emerged as one of the leading companies in the AI-agent chip race, gaining traction in this nascent market despite having to compete with the likes of OpenAI and Nvidia.
AMD's early prominence in this niche also leaves investors with a difficult choice: They must evaluate what the technology can do in the market, and what, if anything, that success will do for the chip stock.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.09.26
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|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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