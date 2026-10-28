AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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28.10.2026 19:00:00
Should You Buy AMD Stock Before Nov. 3?
As artificial intelligence (AI) hyperscalers race to build data centers, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is swiftly emerging as a formidable competitor to GPU powerhouse Nvidia.
As of this writing (Oct. 28), AMD stock has skyrocketed 164% in 2026, handily outpacing both the S&P 500 and Nasdaq Composite, which have gained 12.9% and 13.8%, respectively. The company is scheduled to report third-quarter earnings on Nov. 3.
Considering shares have already enjoyed a sizable rally, should investors buy AMD stock before the upcoming announcement, or has Wall Street gotten ahead of itself? Let's take a closer look.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|472,30
|-2,94%
|NOV Inc Registered Shs
|17,20
|-1,15%