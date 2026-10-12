American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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12.10.2026 23:00:00

Should You Buy American Express Stock for Less Than the Company Paid for Its Own Shares?

It's been a tough year for American Express (NYSE: AXP). Shares have fallen 18% in 2026 (as of Oct. 8). The overall market, on the other hand, has advanced 14% this year.

The financial stock currently sits at about $302 per share, which is only 4% above its 52-week low from March. That's also below the average price of $315.77 that the leadership team paid to repurchase 7.1 million shares during the second quarter.

Does this mean that American Express is a smart buying opportunity right now? Here's how investors should make sense of the situation.

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