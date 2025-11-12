Annaly Capital Management Aktie
WKN: 909823 / ISIN: US0357104092
|
12.11.2025 03:32:00
Should You Buy Annaly Capital Management Stock Right Now?
Many investors look to invest in dividend-paying stocks. If you're one of them, real estate investment trusts (REITs) provide an excellent way to do so. That's because, legally, they have to pay out at least 90% of their taxable income as dividends.Most people think of REITs investing in various properties, like offices, retail space, apartment buildings, and data centers. But REITs can also invest in mortgages. These are called mortgage REITs (mREITs)Annaly Capital Management (NYSE: NLY) is an mREIT. The stock offers a tempting 12.8% dividend yield. While that merits attention, should you buy the stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Annaly Capital Management IncShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Annaly Capital Management IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.