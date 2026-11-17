Anthropic Aktie
ISIN: US03703U1079
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17.11.2026 23:00:02
Should You Buy Anthropic Stock at Its IPO? Here's What History Says.
Anthropic is preparing for one of the largest initial public offerings (IPOs) in stock market history. The company behind the Claude chatbot is expected to begin trading on the Nasdaq under the ticker symbol ANT on Nov. 19. The offering price is reported to land between $70 and $78. At the upper end of that range, Anthropic could raise $64 billion.
IPOs can attract meaningful attention from institutional investors, momentum traders, and retail investors hoping to capitalize on the next multibagger. Historical evidence suggests that buying stock immediately after a highly anticipated public debut can be a risky strategy.
Image source: Getty Images.
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