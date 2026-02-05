Apollo Global Managemen a Aktie
WKN DE: A2PRK2 / ISIN: US03768E1055
|
05.02.2026 15:09:00
Should You Buy Apollo Global Management Before Feb. 9?
Apollo Global Management (NYSE: APO) is a leading asset manager and retirement services provider. It's the largest alternative credit manager and a leader in U.S. annuity sales. These businesses have driven robust earnings growth over the past few years. The alternative investments leader expects to report its fourth-quarter and full-year financial results on Feb. 9. Here's a look at whether you should buy the financial stock before that date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
