Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
10.02.2026 17:30:00
Should You Buy Archer Aviation Before Feb. 26?
Imagine you live in a city, and every day, you're stuck in traffic for an hour. Now, think how cool it would be if you could hop into a small electric aircraft that lifts straight up in the air and flies you wherever you need to go in about 10 minutes. That is part of what Archer Aviation (NYSE: ACHR) is trying to build.Image source: Archer Aviation.Like a scene from The Jetsons, Archer wants to put electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft in skies above major cities to help people save time and avoid traffic. Indeed, that futuristic vision may not be all that far away. Archer CEO Adam Goldstein recently told Fox Business that Midnight aircraft could be flying in major U.S. cities as soon as this summer. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd.
Analysen zu Aviation Holdings Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.