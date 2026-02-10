Archer Aktie

WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

10.02.2026 17:30:00

Should You Buy Archer Aviation Before Feb. 26?

Imagine you live in a city, and every day, you're stuck in traffic for an hour. Now, think how cool it would be if you could hop into a small electric aircraft that lifts straight up in the air and flies you wherever you need to go in about 10 minutes. That is part of what Archer Aviation (NYSE: ACHR) is trying to build.Image source: Archer Aviation.Like a scene from The Jetsons, Archer wants to put electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft in skies above major cities to help people save time and avoid traffic. Indeed, that futuristic vision may not be all that far away. Archer CEO Adam Goldstein recently told Fox Business that Midnight aircraft could be flying in major U.S. cities as soon as this summer. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
