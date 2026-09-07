Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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07.09.2026 14:07:00
Should You Buy Archer Aviation Below $6?
Let's cut to the chase: If you have an appetite for risk, and you can stomach near-term volatility, Archer Aviation (NYSE: ACHR) at less than $6 a share might be your next best buy.That's not because the company is safe, secure, or stable. Quite the contrary: This maker of eVTOL (electric vertical take-off and landing) aircraft is burning through millions of dollars each quarter, generates no meaningful revenue, and still hasn't secured the FAA certification it needs to commercialize its air taxi operations in the United States.That's the risk. Here's the opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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