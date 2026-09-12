Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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12.09.2026 17:25:00
Should You Buy Archer Aviation Stock While It's Below $6?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is one of the biggest names in the fledgling market for electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. It and peer Joby Aviation are the leading U.S.-based players in the space, and could be positioned to score big wins if category demand takes flight.
While Archer's share price climbed as high as $14.62 in October 2025, it has since slumped back to the $5.50 range where it traded in late 2024, down roughly 62% from its 52-week high. After that steep sell-off, is the stock a worthwhile buy?
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