Aviation Holdings Group Aktie
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14.05.2026 15:00:00
Should You Buy Archer Aviation Stock While It's Under $7?
Shares of Archer Aviation (NYSE: ACHR), the eVTOL maker, trade around $6.50, down more than 28% over the past year. With the stock trading below $7, investors may think it looks like a good deal, but is it?Archer ended 2025 with about $2 billion in cash and short-term investments, giving it a multiyear runway at current burn rates. It also carries very little debt. Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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