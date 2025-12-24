Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
25.12.2025 00:30:00
Should You Buy Ares Capital (ARCC) Stock Before February?
Ares Capital (NASDAQ: ARCC), the world's largest business development company (BDC), pays a substantial forward dividend yield of 9.6%. Some investors might consider it a high-yield trap, but it has generated an impressive total return of 245% over the past decade, including reinvested dividends. It also beat the S&P 500's total return of 236%.Should investors buy Ares' stock before its next earnings report in February? Let's review its business model, growth rates, and valuations to find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Ares Capital CorpShsmehr Analysen
