Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
26.01.2026 19:05:00
Should You Buy Ares Capital Corporation While It's Below $22?
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) spent much of last year trading above $22 per share. However, it dipped below that price point in late fall and hasn't been back since. As a result, the business development company's (BDC) dividend yield is above 9%. That's multiples above the S&P 500's 1.2% dividend yield. Here's a look at whether the BDC is worth buying while it's below $22 a share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Ares Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Ares Capital präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)