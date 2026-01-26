Ares Capital CorpShs Aktie

Ares Capital CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 19:05:00

Should You Buy Ares Capital Corporation While It's Below $22?

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) spent much of last year trading above $22 per share. However, it dipped below that price point in late fall and hasn't been back since. As a result, the business development company's (BDC) dividend yield is above 9%. That's multiples above the S&P 500's 1.2% dividend yield. Here's a look at whether the BDC is worth buying while it's below $22 a share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ares Capital CorpShs

mehr Nachrichten