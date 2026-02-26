Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
|
26.02.2026 23:00:00
Should You Buy Arista Networks Before Its Next Earnings Report?
Arista Networks (NYSE: ANET) may be one of the most important infrastructure plays in the AI boom. As AI data centers scale globally, their high-speed Ethernet networking could become mission-critical. With revenue climbing 29% and margins expanding, the path toward $200 may depend on sustained demand and continued execution.Stock prices used were the market prices of Feb. 20, 2026. The video was published on Feb. 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arista Networks Inc Registered Shs
|
13.02.26
|Arista Networks-Aktie zweistellig im Plus: Starke Zahlen sorgen für Anleger-Euphorie (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
11.02.26