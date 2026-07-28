AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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28.07.2026 16:45:00
Should You Buy AST SpaceMobile Stock Below $63?
The initial public offering (IPO) of Space Exploration Technologies, aka SpaceX, on June 12 was a major market event for 2026, drawing attention to the innovative company and others in the budding space economy. Investors' enthusiasm spilled over into other space and satellite stocks, such as AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), which rocketed to $133 per share in late May.SpaceX's public debut marked a peak for many space-related stocks, and AST SpaceMobile has since fallen 58%. With AST SpaceMobile now trading below $63 per share, investors may be wondering whether the sell-off is a buying opportunity. Let's dive into the satellite company and its outlook to find out if it's right for you.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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