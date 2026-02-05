Axsome Therapeutics Aktie

Axsome Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

05.02.2026 15:00:00

Should You Buy Axsome Therapeutics Stock Before Feb. 23?

Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) has been a red-hot stock to own over the past 12 months. During that stretch, it has soared by around 75%, dwarfing the performance of the S&P 500, which is up by 15% over that same time frame. The healthcare company, which develops therapies for the central nervous system, has been generating strong results in recent quarters, giving investors plenty of reasons to be bullish on its future.Its next round of results come out on Feb. 23, when Axsome will report its quarterly numbers for the last three months of 2025, and when it'll also release its full-year numbers. Should you buy the stock before then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
