Should You Buy Bank of America Stock After a $1.2 Billion Regulatory Fine?

Following its third-quarter earnings report, Bank of America's (NYSE: BAC) stock fell 4.7% on Oct. 14 in its worst performance in 18 months. At one point, the stock fell almost 9%, a huge move for a stock like Bank of America.

Not only did the bank report weak results, it also disclosed a $1.2 billion regulatory fine for money-laundering violations. Should investors buy the stock after the poor earnings results and regulatory fine?

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