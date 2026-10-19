Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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19.10.2026 14:00:00
Should You Buy Bank of America Stock After a $1.2 Billion Regulatory Fine?
Following its third-quarter earnings report, Bank of America's (NYSE: BAC) stock fell 4.7% on Oct. 14 in its worst performance in 18 months. At one point, the stock fell almost 9%, a huge move for a stock like Bank of America.
Not only did the bank report weak results, it also disclosed a $1.2 billion regulatory fine for money-laundering violations. Should investors buy the stock after the poor earnings results and regulatory fine?
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