Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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17.03.2026 23:15:00
Should You Buy Best Buy Stock in 2026?
When Best Buy (NYSE: BBY) reported full-year fiscal 2026 earnings, the numbers looked... OK. That's actually not a bad outcome, given that the retailer beat Wall Street earnings expectations. Still, the future is very uncertain, and investors need to tread with caution. Here's what you need to know.Best Buy's price-to-sales ratio is 0.4x, which is a touch below its five-year average. The company's price-to-earnings ratio is 13.5x compared to a five-year average of 14.6x. The price-to-book ratio is roughly in line with its five-year average. And the price-to-forward earnings ratio is 12.6x versus a longer-term average of 13.1x. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Best Buy Co. Inc.
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