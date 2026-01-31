Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|
31.01.2026 10:44:00
Should You Buy BioMarin Pharmaceutical Before Feb. 18?
BioMarin Pharmaceutical's (NASDAQ: BMRN) website doesn't show any scheduled events on its calendar over the next month. However, that means nothing. The drugmaker will almost certainly report its 2025 full-year and fourth-quarter results in the coming weeks. Last year, BioMarin provided its Q4 update on the third Wednesday in February. The company could choose the same day this year. If it does, investors may want to circle Feb. 18, 2026, on their calendars. But should you buy the biotech stock before then? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|47,55
|0,11%
