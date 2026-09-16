Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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16.09.2026 04:26:01

Should You Buy Bloom Energy Stock Before It Joins the S&P 500 on Sept. 21?

Bloom Energy (NYSE:BE) is joining the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). S&P Dow Jones Indices made it official earlier this month: The fuel cell maker enters the index before the market opens on Monday, Sept. 21.

The move caps an exceptional year for Bloom, whose systems generate electricity on-site for data centers and other major power users. Shares have roughly tripled in 2026 as of this writing, even after declining almost 7% on Monday as part of a broad sell-off in stocks linked to the artificial intelligence (AI) trade.

They trade near $263, about 25% under the stock's 52-week high of $351.28.

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Bloom Energy 232,00 3,80% Bloom Energy

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