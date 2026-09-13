Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
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13.09.2026 21:33:00
Should You Buy Bristol Myers Squibb Stock Right Now for the Yield Alone?
With a forward yield nearing 4%, Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) may seem like a great income buy among pharmaceutical stocks. Alongside a moderately high yield, this healthcare stock also has a nearly 20-year dividend growth track record, and trades at a low valuation.
Yet while at first glance Bristol Myers Squibb seems to check off all the right value and dividend boxes, it's worthwhile to give the pharmaceutical stock a closer examination, to look for any red flags. Specifically, any risk that this stock could become a "yield trap" for your portfolio.
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|Bristol-Myers Squibb Co.
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