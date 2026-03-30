Brookfield Renewable a Aktie
WKN DE: A2P90A / ISIN: CA11284V1058
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30.03.2026 10:44:00
Should You Buy Brookfield Renewable Corporation While It's Below $40?
Some stocks zig while other stocks in the sector zag. That's what has happened with Brookfield Renewable Corporation (NYSE: BEPC) in recent weeks. While most energy stocks have soared as oil and gas prices rose in the wake of the military conflict with Iran, its shares have fallen by more than 10% from their previous high.The last time the stock pulled back to around the current level, it soon rebounded. Should you buy Brookfield Renewable Corporation stock while it's below $40? Investors have a lot to like about Brookfield Renewable Corporation. For one thing, the stock doesn't have the tax complications associated with its limited partnership sibling, Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP). The two stocks have different structures but share the same underlying business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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