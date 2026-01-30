Canopy Growth Aktie

Should You Buy Canopy Growth Stock Before Feb. 6?

Canadian-based pot producer Canopy Growth (NASDAQ: CGC) is coming off another tough year on the markets. In 2025, its share price collapsed by 58%, and the year before that, it was down a staggering 46%. Things have gone from bad to worse for the business over the years, as it has struggled to grow, and hopes of the U.S. legalizing marijuana simply haven't come to fruition.But with so much bad news baked into its share price already, it may potentially make for an appealing buy for contrarian investors. Next week, on Feb. 6, Canopy Growth reports its third-quarter earnings for fiscal 2026 -- should you buy the pot stock before then?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
