Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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05.09.2026 13:15:00
Should You Buy Canopy Growth Stock on the Rebound?
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) started trading publicly in Canada in 2014 via a reverse merger (then known as Tweed). It eventually got a listing in the United States in 2018, becoming one of the first U.S.-traded marijuana companies. The stock rocketed higher as investors jumped into the sector, expecting growth to be driven by the legalization of marijuana in more and more regions. But Wall Street has a habit of getting too excited about hot investment ideas. The marijuana sector's growth didn't live up to expectations, and investors went from exuberance to despair. Today, Canopy Growth is a penny stock. But the first quarter of fiscal 2027 actually showed broad business improvement. Is the business rebound worth buying into?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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