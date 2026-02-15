Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
16.02.2026 00:52:00
Should You Buy Carvana Stock Before Feb. 18?
Carvana (NYSE: CVNA) reports fourth-quarter and full-year 2025 earnings this week. The stock has been in free fall after a strong start to the year, down roughly 27% from its January peak near $485 to around $347 as of midday Feb. 13.When a stock is up something like 3,100% in just three years, a pullback can feel like the perfect chance to buy the dip. But once you look a little closer, the picture gets less exciting. The demand wave that powered this massive run might be fading.
