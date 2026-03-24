Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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24.03.2026 01:08:09
Should You Buy Chewy Stock Before March 25?
Chewy (NYSE: CHWY), the largest online pet retailer in the United States, will report its fourth quarter and full-year earnings on March 25. Should you buy its stock -- which has declined more than 70% over the past five years -- before it posts those latest numbers?Image source: Getty Images.Chewy challenged brick-and-mortar pet stores by selling products online, and it grew rapidly in fiscal 2020 (which ended in Jan. 2021) as more pet owners stayed home during the pandemic. During that year, its active customers surged by 43%, its net sales per active customer rose by 3%, and its total net sales increased by 47%. But like many niche e-commerce players, Chewy couldn't sustain that momentum after the pandemic passed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.12.25
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25.11.25
|Erste Schätzungen: Chewy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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