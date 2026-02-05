Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|
05.02.2026 19:19:56
Should You Buy Cincinnati Financial Stock Before Feb. 9?
Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) is a well-known property and casualty insurance company that been around for 76 years; but to investors, it's known for its dividends.There are few stocks trading on the U.S. markets that have better track records of delivering dividend income to investors. It is simply one of the absolute best dividend stocks you can find.Last week, Cincinnati Financial did it again, raising its quarterly dividend by 8% to $0.94 per share. That marks the 66th straight year that Cincinnati Financial has increased its dividend. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
Analysen zu Cincinnati Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cincinnati Financial Corp.
|145,80
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.