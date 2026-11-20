Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
20.11.2026 11:45:02
Should You Buy Cloudflare Stock At Around $300?
Cloudflare (NYSE:NET) just delivered 39% revenue growth, added a record 308 large customers, and expanded its AI developer reach. Those results point to a business gaining scale across multiple markets. But with shares around $300 and a lofty price-to-sales ratio, investors face a challenging question: Can Cloudflare's impressive growth justify the premium investors are paying?
Stock prices used were the market prices of Nov. 10, 2026. The video was published on Nov. 19, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflare
|
04.11.26
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
|
26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
|
18.08.26
|Cathie Wood schichtet Ark-Depots um: Aktien-Zukäufe bei NVIDIA und Cloudflare, Verkäufe bei AMD und Palantir (finanzen.at)
|
07.08.26
|Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
Analysen zu Cloudflare
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|249,40
|-9,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.