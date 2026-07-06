Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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06.07.2026 21:54:27
Should You Buy Coca-Cola Stock Before July 28?
Shares of Coca-Cola (NYSE: KO) have been on a tear this year, rising by nearly 20% thus far. The stock hit a new all-time high on Monday as investors continue to load up on the beverage giant.The stock's valuation is high, and the company reports its second-quarter earnings later this month, on July 28. Is the stock a good buy before it posts its latest numbers, or has it gotten too expensive?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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