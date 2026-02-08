Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
08.02.2026 23:10:00
Should You Buy Coinbase Global Before Feb. 12?
Since its Nasdaq debut as a publicly traded company, Coinbase Global (NASDAQ: COIN) has been one of the best ways to invest in the rise of cryptocurrencies. The company is a leading crypto exchange, so buying Coinbase stock is a way to -- hopefully -- profit from crypto's evolution without holding actual coins.With President Donald Trump's embrace of the crypto space, one might think this is a great time to buy Coinbase stock. But cryptos have been weak in recent months. Bitcoin and Ethereum, the two leading cryptocurrencies, have both been down more than 20% over the last year. That's been a big part of the 40% drop in Coinbase stock over the last 12 months. But as the company prepares for its Feb. 12 earnings report covering the fourth quarter of 2025, this is a good time to take a fresh look at the stock and see whether it still has a place in your portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Coinbase gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Coinbase
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|139,56
|12,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.