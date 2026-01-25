Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
25.01.2026 02:30:00
Should You Buy Coinbase Stock Before February 12?
Coinbase Global (NASDAQ: COIN) is set to report its fourth-quarter fiscal 2025 earnings results on Feb. 12, 2026.Do clearer U.S. crypto regulations and accelerating institutional adoption of cryptocurrencies make this stock a buy ahead of its earnings results? Let's find out.In the third quarter, Coinbase generated $1.9 billion in revenue, $801 million in adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), and $433 million in net income. The company's subscription and services segment generated $747 million in revenue, accounting for nearly 40% of the total revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
