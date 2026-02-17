Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|
17.02.2026 12:10:00
Should You Buy Consolidated Edison Stock Before Feb. 19?
Those eyeing an investment in Consolidated Edison (NYSE: ED) should mark Feb. 19th on their calendar. That's when the electric utility will report its fourth-quarter and full-year financial results. It's also the day after the record date for the company's next dividend payment, meaning investors must own shares before that date to receive the upcoming payment. Here's a look at whether it would make sense to buy the electric utility stock before Feb. 19. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edison S.p.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Consolidated Edison Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Consolidated Edison Inc.
|95,90
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.